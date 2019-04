Encontronazo en la Asamblea de Madrid: un diputado del PSOE amenaza a uno de Podemos con "arrancarle la cabeza"

En plena comisión de Transportes, el diputado de Podemos en Madrid Alberto Oliver pide la palabra a la presidenta de la Mesa. Ésta se la concede, pero al diputado madrileño del PSOE Daniel Viondi no le parece justo y comienza el enfrentamiento entre los dos:

- Alberto Oliver: "No. No hay réplica. Mire, señor Viondi, a mí me gustaría que antes..."

- Daniel Viondi: "¿Eres tú el presidente de la comisión para decir si yo tengo o no tengo réplica?"

- Alberto Oliver: "Señor Viondi, creo que no es su turno de palabra. Yo le he respetado. Por favor, le ruego me respete"

- Daniel Viondi: "Usted no ha respetado en ningún momento ni a la presidenta ni al resto"

- Alberto Oliver: "Le ruego que me respete. Señor Viondi, no está usted por encima de esta mesa"

La sesión termina, pero ellos siguen enfrentados e, incluso, llegaron casi a las manos, según la agencia EFE. Y, tras varios rifirrafes dialécticos, el enfrentamiento subió de tono:

- Daniel Viondi: "Como vuelvas a hacer una intervención así, te arranco la cabeza"

- Alberto Oliver: "Este señor me ha amenazado con arrancarme la cabeza. Pido que conste en acta"

Pero esas palabras no llegaron nunca a registrarse en el acta porque cuando se produjo el encontronazo, ya se había levantado la sesión.

Un capítulo que Cristina Cifuentes ha querido aprovechar en plena polémica por su máster. "Estos son", dice, "los que pretenden gobernar en la Comunidad de Madrid", en referencia a la moción de censura que podría apartarla de su cargo.