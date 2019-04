Santamaría sobre Rita Barberá: "No tenemos posiciones sobre personas investigadas. Ya no es afiliada al PP"

"YO OPINABA COMO MUCHOS VALENCIANOS QUE LA HABÍAN VOTADO"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que "Rita Barberá ya no es afiliada del PP". Sobre la duda de si abandonará o no el escaño, ha recalcado que la titularidad de los estos "no corresponde a los partidos por decisión constitucional".