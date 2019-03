El embarazo de Susana Díaz reabre el debate sobre conciliación entre maternidad y política

Todavía es pronto para sabe si Susana Díaz cogerá la totalidad de su baja por maternidad o si renunciará a su derecho. Una decisión que podría abrir de nuevo el debate como el que en su día se generó con la vicpresidenta del Gobierno.

Sáenz de Santamaria dio a luz el 11 de noviembre de 2011 y tan solo una semana después reaparecía en el mitin de clausura del PP de Madrid. Dos días más tarde no quiso perderse la celebración de la victoria popular en Génova. Una vuelta al trabajo criticada por quién consideró que no es ésta la mejor forma de promover la conciliación familiar-laboral.

Tampoco se cogió la baja María Dolores de Cospedal asumió la presidencia del partido en Castilla la Mancha tres semanas después de dar a luz.

Carme Chacón fue la primera ministra embarazada en España. A los siete meses pasó revista a las tropas en Afganistan. Estuvo 42 días de baja y cedió el resto a su marido. "No necesitamos que las mujeres estén en el punto de mira sobre si dan ejemplo o no dan ejemplo, cambiemos la ley y veremos como cuando los hombres tengan que cuidar a los hijos por igual, las mujeres no serán responsables de dar ejemplo", reflexiona María Pazos, plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles.

Fuera de España la que fue ministra de justicia de Sarkozy Rachida Dati, se incorporó cinco días después de dar a luz por cesárea, abriendo un debate en el país. Y en 2010 la eurodiputada italiana Licia Ronzulli acudía a votar con su bebé recién nacido en brazos. Ella quiso reinvindicar las dificultades que afrontan las mujeres para conciliar la vida laboral y familiar.