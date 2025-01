Habla el abogado de la acusación popular: "Errejón ha venido con el discurso del personaje, pero ha caído en errores que nos ha mostrado la persona"

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha negado rotundamente este jueves ante el juez haber agredido sexualmente a la actriz Elisa Mouliáa una noche de septiembre de 2021, y ha asegurado que hubo consentimiento en la relación que mantuvieron, en contra de lo que ella afirma. Fuentes jurídicas han informado de que Errejón ha declarado ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por un presunto delito de agresión sexual, que sí estuvo con la actriz en una fiesta y luego en su casa, pero ha defendido que todo lo que hicieron fue consentido.

En Más Vale Tarde, ha acudido Jorge Piedrafita, abogado de la acusación popular, quien ha estado presente durante las declaraciones de este jueves. "Errejón ha venido con el discurso del personaje, pero ha caído en errores que nos ha mostrado la persona", ha explicado el abogado.

Por otro lado, Piedrafita ha asegurado que ha habido una contradicción cuando se le ha preguntado por el motivo de la dimisión de su puesto en Sumar y ha contestado que "él no dimite por este tema". Pero, el juez le ha insistido en el porqué dimite si no ha hecho nada y lo que ha dicho, según palabras del abogado, "yo para poder defenderme no puedo estar en la coherencia que he mantenido en que todo el testimonio de la víctima es válido".