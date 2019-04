Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera llegan a Galicia y Euskadi en el arranque de una campaña decisiva para España

Nadie ha querido perderse el inicio de campaña de las elecciones vascas y gallegas, en San Sebastián, el ministro de Exteriores en funciones ha arropado al candidato popular a Lehendakari. Desde allí, ha lanzado un consejo al PSOE: "Lo que pase en Euskadi y en Galicia va a ser determinante para lo que hagan en España. Haría bien en sentarse a la mesa y no discutir si les gusta éste u otro candidato, sino decir en qué coinciden con nosotros en el diagnóstico".

Mariano Rajoy visitaba ayer la zona del accidente del tren en O Porriño y esta misma tarde estará en el gran acto de campaña del PP en Galicia. Unos comicios autonómicos que sirven a los líderes para lanzar mensajes en clave nacional.



Pedro Sánchez, desde A Coruña, ha reiterado que su 'no' a Rajoy no es personal: "No tengo nada en contra de la persona de Mariano Rajoy, nuestro adversario se llama corrupción y desigualdad". El socialista también responsabiliza a Ciudadanos y a Podemos de no haber Gobierno todavía.

Desde Bilbao, Albert Rivera ha asegurado que lo importante no es quién sea el presidente, sino llegar a acuerdos para gobernar

No nos sirven los líderes que bloquean y ponen su sillón por delante de España y quien no sepa llegar a acuerdos, no nos sirve… que deje paso a otros" .

Un mensaje directo a Felipe González después de su petición a los líderes de los principales partidos: "Si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabeza de lista que no se vuelvan a presentar".

Una sugerencia que, dice Arrimadas, debería tener muy en cuenta Pedro Sánchez: "Hay muchas voces en el PSOE que hacen enmienda a la totalidad a Pedro Sánchez. El PSOE debe escuchar esas voces. No podemos centrarnos en egos personales para bloquear España".

Desde Barakaldo, Pablo Iglesias ha apoyado a su candidata Pilar Zabala y ha cargado duramente contra Ciudadanos. Asegura que estos meses han servido para desenmascarar y ver cómo es cada partido: "¿Ustedes creen que es serio plantearle a la ciudadanía que se puede llegar a un acuerdo del PSOE con Unidos Podemos y con C's cuando acaben de votarle la investidura al PP? ¿Ustedes se creen que la gente es idiota?".

Galicia y Euskadi, dos escenarios políticos determinantes que marcarán los ritmos de la política nacional en las próximas semanas.