La candidata de Podemos Euskadi deja sin palabras a Alfonso Alonso: "¿Usted no me considera víctima?"

Durante su intervención, Zabala, hermana de Joxi Zabala, presunto activista de ETA torturado y asesinado por el denominado 'GAL verde', ha pedido "que se diga qué es lo que hizo la Guardia Civil, que también hubo abusos policiales".

En este sentido, ha reclamado la justicia restaurativa para que "esos guardias civiles y policías nacionales que vulneraron nuestros derechos humanos" reconozcan "el daño causado" y mantengan encuentros con sus víctimas.

En este punto, Alonso ha dicho a Zabala que "es difícil encontrar un crimen tan execrable como del que fue usted víctima" su hermano, pero ha puntualizado que "su caso no encaja en la definición de terrorismo porque fue una actuación de funcionarios del Estado".

"¿Entonces usted no me considera a mí víctima?", ha preguntado Zabala, a lo que Alonso ha respondido que "con arreglo a cómo esa ley está redactada, del terrorismo no". "Usted es víctima de un exceso, de un abuso, de una actuación por parte de funcionarios del Estado absolutamente execrable y condenable", ha dicho a la candidata de Elkarrekin Podemos, que le ha mantenido la fija la mirada y ha guardado silencio.

Alonso ha considerado "decisivo" que los partidos hablen de "paz y convivencia" para el "futuro" como Comunidad, pero "es muy importante establecer bien cuál es el relato" y la "memoria clara" que en Euskadi "hubo una banda que extorsionó, mató y quiso imponer un modelo totalitario", una sociedad "que se rebeló" y unas víctimas "que tuvieron dignidad".