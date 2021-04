Mónica García, candidata de Más Madrid a las elecciones del próximo 4M ha pedido "autocrítica" a Isabel Díaz Ayuso, a la que ha tachado de "presidenta nini", a la hora de evaluar su gestión de la pandemia de coronavirus. "La realidad es que la Comunidad de Madrid ha liderado los peores datos en contagios, en UCI, en fallecidos, en fallecidos en las residencias".

"No sé de qué podemos estar orgullosos", ha señalado García, quien ha destacado que "cuando hemos necesitado rastreadores hemos contratado curas; cuando necesitábamos sanitarios, han hecho un hangar sin sanitarios; cuando necesitábamos salvar vidas, salvamos la Navidad; y cuando necesitábamos cuidar ancianos, ustedes les abandonaron".

A esta dura crítica ha respondió Ayuso matizando: "Yo no traje el virus, no lo he inventado yo". Y así ha iniciado sus reproches al Gobierno central, afirmando que el COVID-19 "entró por el aeropuerto internacional Madrid-Barajas".

Además de hacer un repaso de lo que Ayuso considera sus hitos durante la gestión de la pandemia: el hospital de IFEMA, el Hospital de pandemias Isabel Zendal y los rastreos por zonas básicas de salud, entre otros, ha vuelto a ensalzar los datos de su gestión. "Si Madrid se compara de manera mezquina con otras comunidades autónomas puede dar esas cifras, pero la mortalidad en la primera ola no fue superior a la del resto".

Ayuso también ha afirmado que su gestión ha "sorprendido a muchos medios internacionales: "Nos están llamando para preguntarnos cómo hemos conseguido ir conta el virus sin rematar a la maltrecha economía madrileña". Y a esto ha contestado de nuevo la candidata de Más Madrid: "Hemos sacrificado nuestra salud para tener un supuesto milagro económico que solo hemos visto en las UCI".

Vox y PP critican al Gobierno central por la gestión

Las críticas a la gestión de la pandemia se han dividido en dos bloques: por un lado, Vox y PP, cargando contra el Gobierno central, y por otro la izquierda, quien ha defendido que los datos sobre la pandemia de COVID-19 en Madrid han sido de los "peores" de España.

Tenían la desfachatez de estar en su chalet de Galapagar viendo Netflix a 30 muertos por capítulo"

"Madrid es la primera comunidad en casos, en hospitalizaciones, en pacientes UCI, en fallecidos. Dentro de Europa, es de las ciudades con mayores casos y muertos", ha señalado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la misma línea que Mónica García. Y estos datos, asegura, se deben a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no pensó que la pandemia fuese una "desgracia" sino una "oportunidad".

Así, Iglesias ha lanzado una pregunta a Ayuso: "No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid?". Tras la respuesta de Ayuso, el candidato de Unidas Podemos ha insistido: "¿Usted cree que esto es serio? No sonría, estamos hablando de fallecidos. Acaba de decir que los datos de Madrid son envidiables, ¿usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto?".

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha atacado como Ayuso al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. "Han llevado al país a los 100.000 muertos". "Han arruinado comercios, empresas, han abandonado enfermos... No dieron ni medicamentos ni batas y tenían la desfachatez de estar en su chalet de Galapagar viendo Netflix a 30 muertos por capítulo", ha mantenido Monasterio, haciendo una crítica al líder de Unidas Podemos.

En cambio, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha preferido no entrar a las críticas por la pandemia: "Con el drama, arrojarnos los datos me da pena. Yo traigo propuestas", ha defendido. De igual manera el socialista Ángel Gabilondo ha destacado que "los datos son malos, no hay que darle mas vueltas. No celebramos eso".