Santiago Abascal, sobre el deporte femenino: "Normalmente la mujer no puede competir al mismo nivel que el hombre"

Santiago Abascal ha concedido una entrevista a 'Marca' en la que no solo ha hablado de deporte. Acerca de cómo está vivendo la campaña electoral, el presidente de Vox la compara con una "carrera de fondo". "Empezábamos muy lejos del liderato y, sin que nadie contase con nosotros, hemos entrado a disputar la victoria y vamos incluso un poco sobrados", ha afirmado, añadiendo que se sienten "muy cómodos" antes del 28 de abril.

Además, Abascal ha hablado sobre el servicio militar obligatorio. En este sentido, ha declarado: "Es verdad que queremos abrir el debate sobre algún tipo de servicio militar voluntario o algún servicio social para que la gente pueda comprometerse con la sociedad".

El presidente de Vox cree, en materia de cultura, que "los políticos deben intervenir poco y permitir que se fortalezca la sociedad civil". "Pensamos lo mismo en materia económica. Creemos que el exceso de intervencionismo termina por ser algo negativo", ha manifestado en 'Marca'.

Abascal ha defendido que no es machista, ni homófobo, y a la pregunta de si se considera feminista, el líder de Vox ha respondido: "Tampoco. ¡Sólo faltaba! Yo no soy ni feminista, ni machista, ni hembrista, ni masculinista. Yo soy un hombre que está casado con una mujer y creo que ella tiene los mismos derechos que yo. Ni más, ni menos".

Para el líder de Vox, el matrimonio homosexual "no es un matrimonio", aunque ha apostillado: "No tengo nada en contra de una unión civil que no se llame matrimonio". "La izquierda ha vivido muy cómoda dictando lo políticamente correcto y transmitiendo a través de los medios lo que teníamos que pensar, pero se ha encontrado con un grupo como el nuestro que no tiene miedo a enfrentarla", ha asegurado Santiago Abascal.

A la pregunta de si ir a los toros es de derechas, Abascal lo tiene claro: "No. Los toros son del pueblo. Yo voy de vez en cuando. Me gustan". Y, además, ha manifestado que "en el ataque contra la tauromaquia, más allá del movimiento animalista, hay mucho de movimiento contra España".

"Yo no creo que a todos los españoles tengan que gustarles los toros. Hay gente que se siente muy patriótica y no le gustan nada los toros, pero una gran parte del ataque contra el mundo taurino es fundamentalmente un ataque contra España", ha añadido.

En lo referente al deporte, y sobre si estaría a favor de una discriminación positiva del deporte femenino, Abascal ha señalado que "merece la pena hacer una reflexión sobre ello habida cuenta de que el deporte masculino es muy consumido en los medios y el femenino no tanto", porque, según el presidente de Vox, "normalmente la mujer no puede competir al mismo nivel que el hombre".

Asimismo, ha mostrado su opinión sobre la posibilidad de poner letra al himno nacional. "Sería muy bonito que los españoles pudiésemos cantar juntos nuestro himno nacional. Es verdad que es una tarea pendiente que será dificultosa. Ponerse de acuerdo en torno a una letra no es algo que esté en manos de una sociedad tan dividida como la española", ha declarado el líder de Vox.

También ha asegurado que "nunca" llamara La Roja a la selección española. "Yo la llamo la selección nacional, que es como la he llamado siempre. Me parece que es un modo de eliminar lo nacional de la selección. En todo caso la llamaría la ¡Rojigualda'", ha señalado Santiago Abascal.

Y palabras para Gerard Piqué, sobre el que, asegura. "no ha sido coherente en los últimos tiempos". "Ha manifestado su apoyo al separatismo, su hostilidad al proyecto de España y se expone a que los aficionados que quieren a su país le piten. Es libre de hablar, como son los actores o cualquier ciudadano, pero uno también se expone a oír las opiniones de los demás", ha manifestado el presidente de Vox.