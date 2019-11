En el PSOE se ponen manos a la obra para recabar apoyos a la investidura de su candidato tras darse el primer paso, la firma de un preacuerdo con Unidas Podemos que, a día de hoy, es insuficiente para hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Fuentes del PSOE han confirmado a laSexta que ya se han iniciado las primeras conversaciones con el PNV y ERC, conversaciones que encabeza la socialista Adriana Lastra, que también ha estado en el equipo negociador del preacuerdo con los de Pablo Iglesias.

Primeros contactos, con el PNV

El presidente en funciones ya habló con Andoni Ortuzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, el martes por la tarde. El dirigente vasco lo confirmó anoche en una entrevista en la Cadena Ser. Según contó, Sánchez le llamó por teléfono para proponerle una reunión en la que hablar sobre la futurible investidura. "Ha tenido la deferencia", dijo, que explicarle cuáles serían las líneas generales de un hipotético Gobierno de coalición con UP.

Ortuzar se ha mostrado "favorable a la estabilidad y a que las cosas funcionen bien" y ha dicho que su partido no va a votar ‘no’ "a ninguna investidura salvo que haya un planteamiento flagrantemente contrario" a sus principios. El líder peneuvista ha recordado cuál es "el a-b-c" de la formación. "La agenda vasca, el respeto al autogobierno y la preocupación porque el modelo de Estado territorial está en crisis, como hemos visto en Cataluña", ha remachado.

El PNV dice que no va a votar 'no' salvo que se haya planteamientos contrarios a sus principios.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en una rueda de prensa tras conocerse el preacuerdo aseguró que serían "responsables y constructivos", que se "alegra" del preacuerdo, aunque para fijar su voto en la investidura habrá que "hablar". "Es un acuerdo que pedíamos desde hace muchísimo tiempo y ahora, hoy mismo, también", declaró Esteban. El diputado sostiene que el acuerdo presentado sólo recoge "principios generales" y hay que ver "en qué se concreta".

ERC, clave

La estrategia del PSOE, dicen, es asegurar los 170 votos y para eso es clave Esquerra. Dicen que no saben qué harán los republicanos. Este miércoles, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat catalana, ha sido muy duro: "Hemos tenido la sensación de que se nos ha tomado el pelo durante meses, el acuerdo es una falta de frivolidad y de falta de principios", ha dicho en Catalunya Radio.

Asegura que su partido está en el 'no' y que esperan "que se muevan. No se puede pedir confianza ciega". Dice que nadie del PSOE ni de Unidas Podemos se ha puesto en contacto con él y que cuando lo hagan "les plantearemos que hay una salida política, este no es un conflicto de convivencia entre catalanes".

Tras el 28A, ERC se mostró partidario de la abstención, pero ahora, tras la sentencia del procés, esa posible abstención será más cara. Ponen como condición que el presidente en funciones asuma un "compromiso de crear una mesa de negociación política entre iguales".

Aragonés, de ERC, dice que están en el 'no' e insiste en que "es un conflicto entre Cataluña y Estado".

"El margen para la confianza ha agotado los últimos meses y ahora tenemos que ser muy exigentes, sin la mesa de diálogo no podremos facilitar ningún gobierno español", e insiste en que "es un conflicto entre Cataluña y el Estado, este debe ser el escenario de negociación y el resultado debe estar avalado por una amplia mayoría de catalanes y debe tener garantías jurídicas que no se cambiará de forma unilateral".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ya adelantó ayer que votarán 'no' si no hay un diálogo político con Cataluña y se admite que no hay un problema de convivencia, sino de la relación Estado-Cataluña.

Ciudadanos, en duda

El PSOE quiere dejar para el final a Ciudadanos, creen que "hay que darles un poco de tiempo" y que les plantearán si esta vez "van con la ultraderecha o con el resto". Tras conocerse el preacuerdo PSOE-Unidas Podemos, desde la formación naranja apelaban a "la responsabilidad del PSOE y del PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Cs basado en Pactos Estado buenos para nuestro país. Ciudadanos no puede apoyar que Sanchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España. Es nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de españoles", decían.

José Luis Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, retomará los contactos con el Partido Regionalista de Cantabria, el BNG y Coalición Canaria, entre otros.