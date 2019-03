Pedro Sánchez reivindica sus políticas sociales: "La España que queremos no se reduce a la plaza de Colón"

Pedro Sánchez ha presentado a los candidatos socialistas en Madrid, Ángel Gabilondo para la Comunidad y Pepu Hernández para el Ayuntamiento. Lo ha hecho horas antes de Comité Federal para aprobar las listas definitivas para las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo.

De nuevo, Pedro Sánchez ha defendido sus 'viernes sociales' y se ha mostrado muy crítico con PP y Cs, a los que acusa de hacer políticas de 'vetocracia' y crispación. Asegura que no hacen política en contra del Gobierno, sino en contra de los españoles. Les acusa de buscar la abstención y apunta que el PSOE es la formación del sentido común.

"Queremos una España integradora, que no excluya, en la que quepamos todos y todas. Este es el desafío del 28A", ha dicho. Además, ha añadido: "La España que nosotros queremos no se reduce a la plaza de Colón, que, por cierta, no pudieron siquiera llenar. Cuando Rivera dice al PSOE que no somos patriotas, nosotros entendemos el patriotismo de distinta manera. Ellos entienden el patriotismo por decir todo el día 'viva España' y nosotros lo entendemos por trabajar para que en España se viva mejor".