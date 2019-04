Pedro Sánchez pide un voto de reproche a PP y Ciudadanos por "abrazar a la ultraderecha"

Pedro Sánchez quiere sumar mayoría porque asegura que las tres derechas van juntas a todos lados y Rivera y Casado se han abrazado a la extrema derecha.

En cuanto a la independencia de Cataluña, el Presidente se muestra rotundo: es mentira que él pactara con independistas. Por ello con un Gobierno socialista, dice, no habrá referéndum. "No es no, si hay un Gobierno socialista, no habrá referéndum por la independencia, independencia en Cataluña y no se quebrará la Constitución española en Cataluña".