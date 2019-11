Pablo Casado cree que "a Sánchez ya no le preocupa que Iglesias esté en su gobierno". Es la primera valoración del líder del PP al preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición. Asegura que el candidato el PSOE tendrá que explicar "el atolladero en el que se ha metido" y ha dicho que "para este viaje no hacía falta alforjas".

El líder del PP, que ha conocido el preacuerdo durante la reunión de la Ejecutiva Nacional de su partido, ya ha dicho que no van a participar en su investidura "ante un gobierno progresista, de izquierda radical". "Tenemos que enarbolar la oposición, que con este acuerdo tendrá ser firme y rotunda".

"Es importante que Sánchez se vaya y el PSOE sensato vuelva", ha proclamado Casado, que ha asegurado que Pedro Sánchez "ni nos ha llamado" y ha dicho que ese preacuerdo "cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el PP que nunca dejó la puerta cerrada a seguir hablando de esos 11 pactos de Estado".

Fuentes del PP aseguran a laSexta que Casado llamó el mismo domingo de las elecciones a Pedro Sánchez y que éste no contestó. Admiten que ellos mantenían su 'no' a Sánchez pero que nunca dijeron, dice, que con el PSOE 'no'.

Algunas voces de su partido habían sugerido una posible abstención para desbloquear la situación, a la espera de que este martes, en la reunión con los líderes territoriales, Casado marcara la estrategia del partido tras las elecciones generales.