Los independentistas, claves para la investidura de Sánchez

Pedro Sánchez podrá ser investido presidente, pero todo apunta a que no podrá obtener la mayoría absoluta de 176 votos a la primera. La unión de todos los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy parece ahora poco probable.

A sus 123 escaños, el PSOE previsiblemente sume los 42 de Unidas Podemos y el único diputado de Compromís. La suma, 166, es en cualquier caso insuficiente y necesitará ir a una segunda votación. Ahí serán claves partidos como Esquerra. El PSOE necesitaría de su abstención para poder investir a Pedro Sánchez con una mayoría simple (más síes que noes).

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado encontrar los apoyos que necesita en ERC (ha obtenido 15 escaños): "Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar", ha garantizado Ábalos.

En Esquerra, Gabriel Rufián este lunes ha asegurado que van a pedir a Sánchez una mesa de negociación "que aglutine todas las realidades de Cataluña. Nosotros estamos dispuestos hablar con la izquierda española, también con Podemos. Y esperamos que Sánchez respete a los votantes que le piden dialogar con nosotros". " No debe traicionar a sus simpatizantes y sus siglas en no pactar con IBEX y Ciudadanos (...). Que tome nota y se siente a dialogar con nosotros", ha dicho en rueda de prensa.

También se ha pronunciado el coordinador general de EH Bildu (4 escaños). Arnaldo Otegi ha abogado por "ver qué quiere hacer" el líder del PSOE antes de decidir la posición de la coalición soberanista respecto a su investidura. "Si quiere jugar una partida y entiende que el problema de los presos y la vertebración territorial se debe resolver a través del diálogo y que la agenda vasca tiene que estar presente en el Congreso, ahí contará con que nuestra voluntad será la de trabajar", ha expresado.

Será clave la postura del PNV (6 escaños), que podría apoyar a Sánchez como ya hizo en la moción de censura.

Coalición Canaria, que ha doblado sus diputados (2 escaños), ha rechazado apoyar la posible investidura de Sánchez si pacta con "Podemos y los secesionistas vascos y catalanes" ya que, a su juicio, "un gobierno apoyado en ese radicalismo no va a ningún lado". Ana Oramas ha asegurado que el "compromiso con los canarios" de no respaldar esta investidura no impide apoyos puntuales a "cada proyecto de ley, presupuesto o pacto de estado" que presente el futuro gobierno.

Entra en el Congreso con un diputado el Partido Regionalista de Cantabria, liderado por Miguel Ángel Revilla, Considera que es necesario formar un Gobierno sin los independentistas y esperan ser "llave" en las negociaciones.