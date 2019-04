¿Ha provocado el debate de Atresmedia una movilización del voto entre los indecisos?

Los indecisos se han convertido en el objetivo de los candidatos a la presidencia del Gobierno el próximo 28 de abril. "Un debate como el de ayer tuvo que tener una influencia muy importante en los indecisos", aseguró en Al Rojo Vivo el catedrático de Comunicación de la URJC José Miguel Contreras.

Los cuatro líderes políticos buscaron pescar en ese bloque con dos debates que, para los politólogos, cobrarán una gran importancia de cara a la celebración de los comicios generales. "Con estos debates, los indecisos acumulan muchas sensaciones y se va a mover mucho el voto", ha destacado Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor político, en declaraciones al programa de Antonio García Ferreras.

Un voto que, en su mayoría, se prevé que se mueva dentro de los bloques de izquierda y derecha. "Es difícil saber quién se movilizó más, pero se va a dar en el mismo bloque", ha apuntado el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Cataluña Ernesto Pascual.

Entre los casi diez millones que vieron el debate de Atresmedia, hubo quien se inclinó por la actitud del candidato: la agresividad de Albert Rivera, la segunda vuelta de Casado o la actitud moderada de Iglesias han creado nuevas opiniones sobre la decisión de voto: "El de Podemos, que no me gustaba, me ha convencido".

También, los hay que lo tenían claro antes y después del debate, pero para mal de los partidos: "No voy a votar a ninguno de los cuatro", ha afirmado una ciudadana. Al resto, le quedan cuatro días para ver quién les convence.