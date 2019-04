Cayetana Álvarez de Toledo: "¿Por qué se aceptan ruedas de prensa de Junqueras o Sànchez y no de cualquier preso por corrupción o violación?"

Después de que Junqueras haya dicho en una rueda de prensa desde prisión que no aplicarán "líneas rojas" y que Jordi Sànchez haya abierto la puerta a que JxCat se convierta en "socio estable" del PSOE tras el 28A si acepta un referéndum, Cayetana Álvarez de Toledo ha respondido.

La candidata del PP a las elecciones generales por Barcelona ha criticado las ruedas de prensa desde la cárcel. Se ha preguntado si los líderes independentistas encarcelados pueden hacerlas, por qué no las pueden hacer también los presos por corrupción o los violadores.

"A mí esas ruedas de prensa desde la cárcel me parecen un auténtico escándalo", ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo. Además, ha añadido: "Una cosa es no ser una democracia militante, que no lo somos, y otra cosa es ser una democracia estúpida. ¿Por qué se aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y Junqueras y no para cualquier preso por corrupción o violación?".