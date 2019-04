Pablo Casado ampliará la prisión permanente revisable a cinco nuevos delitos si llega al Gobierno

Juan José Cortés, número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Huelva, ha sido defendido y arropado por el líder del partido Pablo Casado, después de decir que Pedro Sánchez "se sienta a la mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas" y que si el PSOE va quitar la prisión permanente revisable, todos estos delincuentes "van a salir a la calle" y la gente se sentirá "más insegura" en este país.

Precisamente, laSexta ha preguntado a Pablo Casado por las declaraciones de Juan José Cortés pero, en medio de la enorme masa de personas que habían ido a ver el acto electoral del partido en Ciudad Real, se ha excusado afirmado que no escuchaba la pregunta de nuestro periodista, David Junquera.

No obstante, previamente, subido en el atril desde donde ha vuelto a hablar de la prisión permanente revisable, Casado sí se ha referido a Cortés como su "amigo" y ha pedido el aplauso para él. El PP sigue planteándose lo mismo en esta materia: que no se retire la prisión permanente revisable.

Más allá, propone ampliar esta condena en cinco nuevos supuestos. "No solo puede ser la desazón de las víctimas de delitos terribles, como mi amigo Juanjo Cortés, cuando ven que Pedro Sánchez dice que hay que derogar la prisión permanente revisable. Qué pena. No vamos a tolerarlo, y no solo vamos a mantenerla. Cuando lleguemos al Gobierno vamos a ampliarla a cinco nuevos delitos", ha afirmado Casado.

El líder de los populares no ha tardado en recibir la respuesta del PSOE, que ha acusado al PP de estar haciendo campaña "sucia". De hecho, el presidente del Gobierno se ha referido a las duras acusaciones de Casado, señalando que "la buena gente de esta país no insulta, no miente, no crispa, no roba, no espía". Además, el candidato de los socialistas al Gobierno ha precisado que esa gente "piensa en el futuro de sus hijos y en trabajar duro".