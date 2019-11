La imagen es de esta tarde, en Málaga, pero Íñigo Errejón se despertó en Bilbao tras el acto de ayer con Txema Urkijo y Manuela Carmena en la ciudad. Debut de la exalcaldesa de Madrid en un acto de Más País para respaldar la trayectoria de sus dos compañeros. "No son dos políticos al uso. No entiendo cuando se descalifica el 'buenismo' como si no fuera clave para la política. Yo reivindico el 'buenismo' para la política y digo que Iñigo y Txema son dos buenas personas a las que, además, les avala la trayectoria que atesoran", señaló.

Hoy compañía ha sido otra, la de su número uno al Congreso por Málaga, Carmen Lizárraga, además de Inés Sabanés y otros miembros de su candidatura. En Málaga comenzó esta tarde su tour andaluz. La propuesta que más resonó fue la de congelar los sueldos de los diputados hasta que no salga adelante una investidura. "No puede ser que seamos los únicos españoles que no rendimos cuentas cuando no hacemos bien nuestro trabajo", explicó. Ante el eco, el matiz: la excepción serían aquellos diputados que demuestren necesitar esos ingresos. La medida "excepcional" se justifica, ha dicho, por la situación de bloqueo.

Mañana Errejón pasará por Sevilla y Jerez. Horas y kilómetros de carretera para convencer de que "o Más País o terceras elecciones". Pero el cansancio no importa -o importa menos- cuando la gente, con sus ganas, empuja. "Vamos chaval, no te canses, sigue", le ha dicho la militante al candidato.