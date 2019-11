Coalición Canaria se presenta como una garantía contra el bloqueo político. La diputada Ana Oramas asegura que van a contribuir a que haya un gobierno sensato.

"Vamos a ayudar a desbloquear este país, a que haya un gobierno. Sobre todo, un gobierno sensato, centrado, como hemos hecho siempre con gobiernos del PSOE y del PP", ha dicho.

Ana Oramas ha pedido a los canarios que vayan a votar el 10 de noviembre y que su voto sea por la opción nacionalista, porque ese voto "vale el doble", según ha explicado la candidata de Coalición Canaria.

Defiende que los escaños de los nacionalistas canarios serán claves

Su valor es doble porque los escaños de los nacionalistas canarios serán "decisivos" para garantizar por un lado la gobernabilidad y por el otro el desbloqueo de los asuntos de las islas, como los planes de empleo, las inversiones y el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal y del Estatuto de Autonomía, ha garantizado Ana Oramas.

"Otros partidos promueven la abstención, pero los nacionalistas, en toda Canarias, llamamos a todos nuestros contactos para pedirles que vayan a votar", ha insistido.

Oramas ha destacado que Coalición Canaria es un partido constitucionalista dispuesto a apoyar la gobernabilidad con opciones sensatas y centradas, sea con el PSOE o el PP al frente, pero nunca apoyará ni a Vox ni a Podemos.

No obstante, hablar de que Podemos o Vox estén en el Gobierno es "ciencia ficción", ha precisado: en el primer caso porque el propio Pedro Sánchez ya ha dicho que no podría dormir, "y la salud del presidente es muy importante", y en el segundo porque "todas las encuestas" dicen que Vox no suma.