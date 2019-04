Albert Rivera: "No me he drogado en mi vida, ni droga dura, ni cocaína ni nada parecido"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirma que nunca se ha drogado y que no ha probado ninguna droga dura en su vida. "Ni droga dura, ni cocaína ni nada parecido", ha apuntado el candidado de Cs a la Presidencia del Gobierno.

En una entrevista en Espejo Público, Rivera ha criticado a quienes le acusan de ese tipo de cosas y luego lo hacen ellos. "Los que critican eso, algunos se meten drogas. Me consta que alguno de los que hacen bromas en la tele con esto se droga", ha añadido.

El candidato de Ciudadanos confiesa que un tío suyo murió a consecuencia de las drogas. "Lo tengo como un tema sagrado, en mi casa lo he visto y es muy doloroso para una familia".

Rivera reconoce que ese tipo de comentarios no le afectan, pero sí dañan a su familia. "Mi madre un día me llamó llorando tras un comentario de Monedero", relata Albert Rivera, que apunta que tras esa llamada decidió emprender acciones legales. "Uno no puede estar todo el día desmintiendo cosas que no hace. Pero decidí demandar por mi familia, por mi hija", añade.