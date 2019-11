El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Santander, ha dicho que a ellos no les importa que les califiquen de constitucionalistas y ha añadido: "El constitucionalismo se lo pueden quedar. Siempre me ha irritado un poco esa etiqueta. Para mí, los constitucionalistas son los profesores de derecho constitucional. Somos españoles que defienden la Constitución incluso cuando las leyes no nos gustan, somos patriotas. Lo del constitucionalismo se lo pueden quedar".

Ha asegurado que llega de Barcelona, donde anoche abrió la campaña electoral, "con el alma encogida por lo que pasa en Cataluña": "Somos los únicos que estamos diciendo la verdad. Lo llaman procés, pero en Cataluña lo que ha habido es un golpe de Estado desde Pujol hasta Torra, pasando por Puigdemont ".

A raíz de esto, se ha preguntado si "acaso darles el poder" a PP y PSOE "ha servido para mejorar las cosas y evitar un golpe de Estado". "Es la hora de la restauración del Estado", ha proclamado. Ha tachado de "delincuente y canalla golpista" al presidente y dice que Vox no lo va a permitir. Ha hablado de la suspensión inmediata de la autonomía y de la detención de Quim Torra si Vox llega al Gobierno.

Se han dado críticas muy duras también a Sánchez, tras su visita a Barcelona después de los disturbios: "Cuando ya la cosa se había calmado, hizo un viaje a Barcelona como si fuera James Bond". "No se puede ser más fantasma, canalla y sinvergüenza, como si fuese Napoleón".

"Nosotros decimos que España solo hay una" y ha aludido a la falta de "escrúpulos" de Sánchez, que "está de presidente gracias a los que le ayudaron en la moción, enemigos declarados de España". "Nosotros respetamos las leyes incluso cuando no nos gustan", ha puntualizado, y cree que se quiere "demonizar a Vox, establecer una especie de superioridad moral".