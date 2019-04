Rajoy hablará con todos los partidos con representación en el Parlamento para intentar formar Gobierno

Rajoy no se quiere cerrar ninguna puerta y hablará con todos los partidos, aunque de momento sólo tiene cerrado el encuentro con Coalición Canaria.

Además, en el PP le piden que espere a que le den los números para ir a la investidura. "A la investidura se va cuando tienes posibilidades de formar Gobierno", afirma el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo.

Por su parte, los socialistas insisten: no le apoyarán. "Vamos a votar que no seguro al señor Rajoy, ya hemos fijado posición", explica el diputado del PSOE Eduardo Madina.

Sin embargo, el PSOE reconoce que cumplir todos sus compromisos es difícil. "El PSOE hará un Comité Federal el 9 de julio. Y por ahora ha dicho: no queremos votar al PP, no queremos abstenernos y no queremos que haya nuevas elecciones. Ha dicho las tres cosas y yo no sé si todo a la vez ahora es posible", ha señalado Miquel Iceta.

El PP podría forzarles a decidir qué cumplen presentándose a la investidura aunque no tenga apoyos.