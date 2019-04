Vuelven a repetirse las quejas de electores que no pueden votar por correo porque no les llegan las papeletas

A solo un día de que se agote el plazo para enviar su voto, a María José no le ha llegado la documentación. "Aunque me llegara hoy, mañana en correos hay colas y los horarios no siempre son los más adecuados", explica.

No es la única y en Correos explican el retraso porque la oficina electoral les mandó los papeles tarde y porque hubo muchos electores que solicitaron el voto el último día. "Se ha triplicado el volumen de trabajo y el esfuerzo también se ha triplicado, pero a todo el mundo le va a llegar el voto", explica Angie García, delegada de CCOO de Correos en Bizkaia.

Para estas elecciones más de 1.450.000 ciudadanos han pedido votar por correo. Es un 85,5% más respecto a los que lo solicitaron para el 20 de diciembre. En algunas oficinas se quejan de falta de personal. "Según la campaña electoral se está intentando sacar con menos trabajadores que en diciembre", explica David Fernández, secretario del Sindicato libre de Correos en Sevilla.

Para los españoles que residen en el extranjero este martes es el último día, pero muchos gallegos se han quejado de que entre las papeletas que recibieron no estaba la de En Marea, un error que Hernando considera muy grave: "Un error que no me permite votar al partido que yo quiero".

Desde la formación dicen que puede no ser casualidad: "Ya es casualidad que le lleguen todas las opciones y justo le falte la que fue opción mayoritaria". La Junta electoral asegura que en los casos que detectan vuelven a mandar un juego de papeletas completo de forma urgente.