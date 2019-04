REACCIONES TRAS EL 26J

Para Pedro Sánchez el dilema va a ser facilitar, o no, un gobierno de Mariano Rajoy con la posible abstención de sus 85 diputados. En el PSOE rechazan, por ahora, esta posibilidad. En Ferraz quieren retrasar el encuentro con Rajoy y que él empiece a llamar a otros partidos. La Ejecutiva ha insistido en que no iban a favorecer con su abstención un gobierno de Rajoy. Sin embargo, dirigentes como Fernández Vara no han cerrado del todo la puerta a esta posibilidad.