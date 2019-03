Martínez-Maillo, sobre el 'no' de Sánchez: "No es el mejor comienzo, pero estamos al principio del proceso"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha considerado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha llevado a su reunión con Mariano Rajoy un "primer no" que ve como un mal comienzo para hablar, pero ha garantizado que el jefe del Gobierno mantendrá el diálogo.

Martínez Maíllo ha hecho estas consideraciones en una conferencia de prensa después del encuentro que han mantenido en el Palacio de la Moncloa Rajoy y Sánchez y en la que el líder del PSOE ha negado su apoyo a un Gobierno del PP y ha explicado que intentará que un socialista presida el Congreso.

"No es el mejor comienzo, pero estamos al comienzo del proceso, no al final", ha subrayado antes de reprochar a Sánchez que haya acudido a la Moncloa con el "no" prefijado y eso no haya permitido hablar de las cuestiones que cree que interesan realmente a los españoles.