El juez Castro rechaza ir en las listas de Podemos

PODEMOS LO QUERÍA DE NÚMERO 1 EN BALEARES

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que Castro se habría sumado a su proyecto si no hubiera demorado dos años su jubilación para seguir al frente del juzgado de instrucción tres de Palma. "Hablé con él por teléfono, me dijo que estaría encantado, que es un honor, que había solicitado su reincorporación a la carrera judicial y que finalmente se va a poder reincorporar", ha afirmado Iglesias. Además, ha añadido que Castro le explicó que "si no le hubieran aceptado en la reincorporación, iría en las listas".