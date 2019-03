Íñigo Errejón, a Rivera: "¡Qué decepción! Les tendimos la mano y es el nuevo Aznar"

Errejón ha incidido en que quien se quiere independizar en España "son los ricos", y ve "crecientes dificultades" en Pedro Sánchez, que "no da para más" en los debates "y ya no da tiempo de cambiar al candidato", subrayando que los socialistas no deben insultar.

Ha afirmado que a Rivera se le está "haciendo larga" la campaña, ha rechazado que quieran dar "pasos atrás" en violencia de género o que anime a España a ir a la guerra en Siria. "Qué decepción", ha apuntado, porque Rivera "es un nuevo José María Aznar".