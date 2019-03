Las federaciones más importantes del PSOE recogerán firmas si en cuatro días no se convoca un comité federal

DIVISIONES POR LAS FECHAS DEL CONGRESO DEL PSOE

Las federaciones más importantes del partido quieren que la fecha del congreso del PSOE no se retrase como pide Pedro Sánchez. Afirman que si en los próximos cuatro días no se convoca un comité federal para solucionar este asunto se iniciará un proceso de recogida de firmas. De esta manera actuarán en caso de que Ferraz continúe con las presiones y las amenazas y no convoque dicho comité. Sólo con un tercio de las firmas del comité federal se puede empezar el proceso para convocar el congreso cuando toca, en febrero o marzo para renovar el partido.