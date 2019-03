Cerca de 500 militantes y cargos del PSOE de Madrid liderados por Tomás Gómez piden la dimisión de Sánchez

Según han informado fuentes socialistas, el cónclave se ha celebrado en un restaurante próximo a la plaza Mayor y, además de Gómez, han participado en él el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona y el exalcalde de Getafe Pedro Castro, entre otros.

Críticos con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con la del PSOE-M, Sara Hernández, los reunidos en torno a esta corriente exigen un "cambio político en el PSOE-M al compás del que se va a producir a nivel federal".

A ese respecto, reclaman que el congreso federal que Sánchez no pretende convocar hasta que no esté resuelta la gobernabilidad de España "no sufra retrasos y se celebre en marzo", como quieren también destacados barones del partido, entre ellos, la andaluza Susana Díaz, el asturiano Javier Fernández y el castellanomanchego Emiliano García-Page y el valenciano Ximo Puig.

En la cena, los reunidos han recalcado que Sánchez ha quedado cuarto en Madrid y que él es el "responsable" de ese resultado, porque "diseñó una campaña y una candidatura a su medida".

"Ha sacado el peor resultado de la historia y debe dimitir", defienden los miembros de este corriente, que consideran que Sánchez debe tomar la "misma medicina que él le dio a Tomás Gómez por una encuesta y a Carmona por quedar tercero" en las municipales. "Él ha sido cuarto, así que tiene que dar un paso atrás", subrayan.