La oposición critica la ausencia de Rajoy el 7D y habla de desprecio democrático

Todo importa en un debate electoral, por eso se prepara ya el plató donde se dará el duelo dialéctico más esperado, el debate a cuatro bandas, que no a cuatro candidatos: Sánchez, Rivera, Iglesias, y por el PP la Vicepresidenta.



El líder de Ciudadanos ha dicho que "es muy significativo que el PP tape y quite a su candidato y, si quieres que la gente te conozca, lo lógico es ir a los debates".



El debate se verá en laSexta, también en Antena 3 y el Canal internacional el 7 de diciembre en horario de máxima audiencia. Al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ha subrayado que "la gente va a saber perfectamente quien no está en el debate, es un desprecio democrático".



PSOE, Ciudadanos y Podemos, todos han coincidido en criticar a Rajoy. Errejón, secretario político de Podemos ha subrayado que "alguien que no se atreve a dar la talla en un debate tampoco da la talla para ser Presidente".



El presidente no debatirá a cuatro a pesar de que él mismo presumió de ser el más experto en la materia. En octubre de 2015 subrayaba que el debate es su medio natural y que era "el que más había participado en ellos".



En Génova intentan explicar la ausencia, alegan agenda apretada o que lo poco agrada y lo mucho cansa. De momento, Rajoy solo ha confirmado que irá a un debate en esta campaña electoral, al clásico, hará un cara a cara con el líder de la oposición a seis días de las elecciones.