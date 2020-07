El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto después de hacer ola en un colegio electoral de Vigo, donde ha asegurado que la situación en A Mariña está mejorando y ha insistido en que ir a un colegio electoral es seguro.

"Un colegio electoral es uno de los lugares más seguros a los que poder ir hoy, desde el punto de vista de ocio, de playas, de terrazas, de bares o de cafeterías porque en los colegios hay organización", ha asegurado Feijóo.

En la misma ciudad ha votado el candidato socialista, Gonzalo Caballero, quien ha pedido una participación masiva para que haya un cambio en la Xunta: "Cuando estamos ante el reto de una reconstrucción, ante una situación que marca algo distinto para todos, es más necesario que nunca que los gallegos y gallegas vayan a votar", ha manifestado.

El llamamiento a la movilización también se ha hecho en la comarca de A Mariña. En esto ha insistido la más madrugadora de los candidatos, Ana Pontón. La candidata del BNG se ha acordado de los contagiados, que hoy no pueden votar. "No es de recibo que se celebren unas elecciones en las que hay cientos de gallegos y gallegas que no van a poder ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto", ha denunciado.

Esta reprobación también la ha hecho el candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, que ha votado sobre las 11:30 horas en A Coruña: "Hay indignación democrática en mucha gente que no entiende cómo se le va a impedir el voto a centenares de personas en nuestro país".

Un poco antes Gómez Reino ha votado el cabeza de lista de Marea Galeguista, Pancho Casal, para el que en estas elecciones se deciden las políticas de las próximas décadas. "Se deciden, probablemente, los próximos 30 años de Galicia. Va a ser la legislatura de la reconstrucción del país", ha asegurado.

La candidata de Ciudadanos ha sido de las últimas en votar. Beatriz Pino cree que en estas elecciones puede ganar la "regeneración" y se puede dar "un cambio a Galicia aportando modernidad y transparencia". Los gallegos eligen este domingo a sus 75 representantes en la Cámara autonómica para los próximos cuatro años.