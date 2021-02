"Me siento presidente de la Generalitat, dicho sea con el máximo respeto a mis adversarios políticos". Así de claro ve el candidato del PSC, Salvador Illa, su futuro a una semana de las elecciones en Cataluña.

El exministro de Sanidad asegura en una entrevista en el 'Huffington Post' que hay "un deseo mayoritario de pasar página" y de "decir basta" a los últimos 10 años de Govern. "Siento que tengo el proyecto que le conviene a Cataluña en este momento", defiende.

Asevera que es "seguro" acudir a las urnas a votar pese al "incremento importante" de casos de COVID-19, instando a la población a ir "con precaución" a los colegios electorales.

Ante las acusaciones de Ciudadanos de haber alcanzado un pacto de investidura con ERC, Illa es contundente: "Es falso". "Es una difusión de una falsedad. Quien me conoce sabe que no soy independentista. Respeto a todo el mundo, pero no lo comparto. Combato políticamente la independencia. Con ERC no puedo tener, en ese sentido, un punto de conexión para formar un Gobierno en Cataluña", explica.

Para Illa, Puigdemont y Torra han sido "los peores" presidentes de la Generalitat "en estrecha competición con Artur Mas". Por el contrario, cree que los mejores han sido Maragall, Montilla y Tarradellas.

No soy el candidato de la élite"

"Lo que no va a ser es un despacho de Waterloo. El Palau de la Generalitat va a ser el Palau de la Generalitat, donde se van a tomar las decisiones pensando en los ciudadanos de Cataluña en pleno ejercicio de nuestras competencias. Y no va a ser en ningún caso, y ellos lo saben, un despacho de nada más. Lo que no sé es si ellos pueden afirmar que no va a seguir siendo un despacho de Waterloo", dice Illa ante los comentarios de ERC que apuntan a que el PSC quiere que la Generalitat sea un despacho más de Moncloa.

Illa niega que sea "el candidato de la élite", en referencia a las palabras de Pablo Iglesias en las que aseguraba que "un candidato de los poderes mediáticos" nunca podría llevara a cabo "políticas de izquierda".