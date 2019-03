García Albiol: "Los resultados del PP no son los esperados"

SOSTIENE QUE NO ESTÁN SATISFECHOS

El candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, García Albiol, ha valorado los resultados de su formación en el 27S: "No podemos estar satisfechos, los resultados obtenidos no son los esperados". No obstante, el popular ha agradecido el respaldo mostrado por "centenares de interventores que han estado en las mesas electorales y, en algunas zonas, en ambiente de cierta hostilidad". Asimismo, ha mostrado su gratitud a los "300.000 catalanes y catalanas que han depositado su confianza por creer en el proyecto del Partido Popular". También ha valorado positivamente las altas cifras de participación.