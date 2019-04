Rajoy: "El 21D habrá elecciones en Cataluña y las he convocado yo, que soy el presidente del Gobierno de España"

Rajoy le recuerda al Govern cesado quién está al mando del país: "El 21 de diciembre habrá elecciones en Cataluña y las he convocado yo, que soy el presidente del Gobierno de España". A cinco semanas para esas elecciones, el presidente del Gobierno ha recordado el porqué del 155: "La radicalidad ha atacado los mejores valores, los de la democracia, la ley y el estado de derecho".

Asegura que se activó tras agotar todas las vías para poner fin a un delirio, dice, y que se hizo con varios objetivos marcados: "Volver a la legalidad, recuperar la confianza, devolver la tranquilidad a la vida cotidiana". Es la primera visita de Rajoy a Cataluña desde que su ejecutivo tomara las riendas de la Generalitat.

Visita para apoyar la candidatura de Xavier García Albiol a president: "Te queremos agradecer que hayas aplicado el 155 en Cataluña, que hayas cesado a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Gobierno". Terminados los agradecimientos, Albiol ha prometido sacar a Cataluña de la decadencia: "La independencia es tóxica y destruye a Cataluña".

El candidato popular se ha referido también a los miembros del Govern cesado que se encuentran en prisión: "No se persigue a nadie por sus ideas, sino por los delitos que cometen". Delitos, según la secretaria general del partido, imperdonables: "Han hecho mucho daño y no se puede perdonar". Acusa Cospedal a Puigdemont de ponerse al margen de la democracia y de la ley e insiste: en España no hay presos políticos.