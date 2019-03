Puigdemont: "Hoy demostraremos de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible"

El candidato de JuntsxCat a las elecciones catalanas de este jueves, Carles Puigdemont, ha valorado los comicios que se desarrollan desde las 09.00 horas desde su perfil de Twitter: "Hoy demostraremos de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible".

"Que el espíritu del 1 de octubre nos guíe siempre", ha añadido en un mensaje de este mismo jueves recordando la jornada del referéndum de independencia.

Puigdemont no vota en los comicios porque se encuentra en Bélgica para evitar ser encarcelado por la causa que investiga al Govern cesado por presunta sedición, rebelión y malversación por su actuación en el proceso soberanista.

En sus declaraciones a los medios, ha reprochado al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, que compareciera el miércoles junto al logotipo de la Generalitat en la rueda de prensa sobre los preparativos de las elecciones catalanas.

Puigdemont ha afirmado que Enric Millo "no tiene ningún derecho ni está legitimado ni le ha autorizado nadie". Ha añadido que el delegado que no puede "comparecer con el logotipo de una institución para la cual no ha sido elegido para representar", y que su partido, el PP, tiene muy pocos votantes en Catalunya.

Sobre los comicios, ha destacado que este jueves es un día muy importante para la Catalunya del futuro: "Todos los datos que hasta ahora tengo a mano indican que la respuesta de nuestros conciudadanos será positiva, será alta".

Espera que de estas elecciones salga "la manera de recuperar esta normalidad, esta alteración de la democracia y este recorte de libertades" que ve tras intervenirse la autonomía.

Y ha confiado en que "a pesar de los impedimentos, todos puedan ejercer con libertad su voto y que no haya coacción de ningún tipo" y se dé un paso gigante para recuperar las libertades y la democracia, ha dicho textualmente.