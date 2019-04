La propuesta de Iceta para Cataluña tras el 21D: "Un Gobierno cuyo principal objetivo sea la reconciliación"

Iceta propone este gobierno, con este objetivo: "Ofrezco un Gobierno cuyo principal objetivo será la reconciliación, yo estoy dispuesto a ceder". Una de las opciones sería un pacto de izquierdas donde estuvieran los comunes y Ernest Urtasun no cierra la puerta: "Nuestra voluntad es construir mayorías amplias del catalanismo y de izquierdas en Cataluña y el PSC si corrigen algunas cosas podremos hablar".

Pero también necesitarían a Esquerra Republicana que, de momento, descarta: "Las posiciones entre ERC y PSC son muy lejanas, apoyaron el 155" ha defendido Sergi Sabrià, portavoz de ERC. Pero si los independentistas no consiguen mayoría absoluta, Iceta podría ser el único que pusiera de acuerdo a los demás y ser el presidente sin ganar.

En esa imagen trabaja ahora su equipo: "Ahora el comité de campaña todavía no tiene definidas todas las cosas, pero no se puede bailar, no se puede gritar y corbata permanentemente porque dicen que ahora vamos a por la presidencia y no podemos hacer estas cosas" ha explicado Miquel Iceta.

Mientras el PP pide no hablar de pactos: "Parece más que están en una lucha de gallitos a ver quien ocupa la silla. No se puede estar vendiendo la piel del oso cuando las elecciones no se han celebrado" ha dicho Albiol. Para esas elecciones a presentado su lema 'España es la solución', y lo ha hecho rodeado de los senadores que aprobaron el 155.