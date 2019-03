El PP, preocupado por los malos resultados de Xavier García Albiol en Cataluña

Reconocen el batacazo; el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, ha dicho que "toca vivir un momento difícil, triste".

Aunque no habrá depuración de responsabilidades, al menos de momento. "Lo más cómodo sería dimitir, en este momento corresponde que todos los que estamos intentemos aportar la solución", ha añadido Albiol.

Mientras, Albiol sigue culpando a Ciudadanos del resultado por buscar el voto útil y dejar colgado al bloque constitucionalista: "Insistimos en que todos los partidos constitucionalistas saliéramos reforzados, porque si no, podía ocurrir lo que ha ocurrido".

Feijóo, sin embargo, no escatima en alagos: "Ciudadanos ha tenido un resultado excepcional, creo que porque tenía una muy buena candidata y porque el efecto del voto útil fue potentísimo".

Han cosechado el peor resultado de su historia en unas elecciones catalanas. El partido más votado en España, ha perdido ocho diputados, y con sólo tres no podrá ni formar grupo en el Parlament. No obstante, su mensaje es claro, para ellos este resultado no es extrapolable a nivel nacional.