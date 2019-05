Isabel Díaz Ayuso (PP): "Odio los atascos, los odio. Solo echo de menos la vida nocturna"

La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha matizado sus comentadas declaraciones sobre el atasco en la capital, que llegó a describir como "una seña de identidad de la ciudad". "Odio los atascos: los odio", ha aclarado en una entrevista con 'El País', "solo echo de menos esa vida nocturna y todo el mundo me ha entendido".

En este sentido, la candidata popular ha criticado que de sus mitines y entrevistas trasciendan solo los comentarios más polémicos. "Llevo 80 entrevistas, 100 mitines y se conocen cuatro frases", ha reprochado, "he hablado de cómo mejorar la educación, la sanidad, el transporte y apenas nada ha calado salvo algunas cosas".

Pese a las polémicas que ha generado desde que anunció su candidatura, Díaz Ayuso asegura que "no me he querido enterrar en ningún momento". "Sí me sorprende que haya gente que piense que tengo algún problema con las mujeres que quieren decidir qué tipo de maternidad llevar", ha añadido, en alusión a las opiniones que ha expresado sobre el feminismo en esta campaña, como cuando defendió a la mujer que "emprende" tras dar a luz frente a "la mujer de izquierdas que se victimiza".

"El que defiendo es un modelo que no tiene por qué competir con el hombre: la mujer que lucha, sortea barreras", ha asegurado a 'El País', "siempre he dicho que quiero combatir el machismo pero no a los hombres". "Respecto al aborto soy partidaria de que cada mujer decida qué quiere hacer con su vida", ha añadido.

"Estoy encantada de la ciudad abierta y plural que es Madrid, la fiesta del Orgullo gay representa eso", ha sostenido asimismo la candidata, que volvió a sembrar la controversia con su argumento para rechazar la propuesta de Vox de trasladar el Orgullo LGTBI a la Casa de Campo, aduciendo que este lugar "es escenario de familias". "Amo la vida nocturna aquí, la he vivido con intensidad", ha agregado.