Díaz Ayuso, sobre el pacto con Vox y Cs: "Voy a pensar por el electorado de los tres partidos"

La diputada electa del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en una entrevista en EsRadio que va a "intentar cumplir todos los compromisos" de su programa electoral "pero tratando con sumo respeto a los votantes de los otros dos partidos".

Sobre el previsible pacto con Ciudadanos y Vox, ha asegurado que va a "pensar por el electorado de los tres partidos": "No quiero que los votantes de ninguno de los tres partidos se sientan infrarrepresentados".

Díaz Ayuso asegura que su política fiscal "es muy clara": "Bajarle los impuestos a todos los madrileños en todos los tramos, aprobar incentivos para aquellas personas que pongan su vivienda en alquiler, para los que se compren una cosa por tener un hijo, para las familias numerosas, para los autónomos que se arriesgan cada mañana en crear un puesto de trabajo…".

Después de que las elecciones de este domingo situasen al PP como segunda fuerza en la Comunidad con 30 escaños, pero con opciones de gobernar gracias a la suma de la derecha, Díaz Ayuso ha dado por hecho en una entrevista en Onda Cero que será la próxima presidenta regional. "Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar.

"Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños", ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. "Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno", ha añadido.

Por otro lado, la candidata 'popular' ha dicho que "desconoce" si las conversaciones para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se negociarán conjuntamente, dado que los mismos actores decidirán el gobierno ambas instituciones. Si bien, ha querido dejar claro que existe distancia suficiente entre PP y Ciudadanos y Vox para que las negociaciones sean "un intercambio de cromos".

Díaz Ayuso considera "normal" que el PP sea quien lidere los gobiernos en el Ayuntamiento y en la Comunidad. "Sería irse a la tercera fuerza", ha valorado sobre la posibilidad de que gobernara Ciudadanos.