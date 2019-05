Díaz Ayuso (PP) carga contra el PSOE: "Necesitan multiplicar la pobreza para vivir de ella"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la izquierda, y en concreto el socialismo, es "el reparto equitativo de la miseria", que "se acaba cuando se acaba el dinero de los demás". "Necesitan multiplicar la pobreza para vivir de ella", ha espetado.

Lo ha lanzado durante un acto de campaña electoral en Parla, en el que ha estado acompañada del candidato a revalidar la Alcaldía del municipio, Luis Martínez Hervás, y la candidata del partido a las elecciones europeas Pilar del Castillo. La cita empezó algo más tarde de lo previsto porque la popular se encontraba en un atasco. "No he podido venir en Falcon. No tenemos los mismos recursos", ha bromeado al comienzo.

Durante su intervención, Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que la izquierda gobierna "en contra de quienes peor lo pasan" porque "cuando fomentan la política de la okupación, están dándole la espalda a las familias que religiosamente están pagando su vivienda; cuando fomentan a los manteros, le están dando la espalda a los comerciantes que humildemente pagan sus impuestos". "Y todo ese dinero no va a ningún sitio, desde luego no va revertido en políticas sociales", ha dicho.

Además, la aspirante del PP ha criticado que la izquierda se ha adueñado "muchas veces de los municipios del sur". Así, ha remarcado que plantean que son "los de los buenos sentimientos" y dibujan a los "los buenos y los malos, los humildes y los malvados, el desvalido frente al maldito empresario, al rico con el pobre, el sensible contra el insensible, el de la izquierda contra el que no es de izquierda".

"Con ese mantra han estado muchos años imponiendo políticas de regresión, de división, allá donde gobiernan", ha sostenido, al tiempo que ha indicado que lo primero que hacen es "mover todas las placas, todas las calles y homenajear a los suyos". En este sentido, ha manifestado que gestionan "sentimientos" porque no saben "gestionar presupuestos".

Precisamente, sobre las localidades gobernadas por la izquierda se ha referido en su intervención. Las ha calificado como "el club de los 600" porque allá donde gestionan dejan más de 600 millones de euros de deuda.

Frente a esto, Ayuso ha reivindicado el modelo "para todos" del PP, en contra de la negación de la izquierda, que allá donde gobierna "la economía se resiente". Desde su formación, lo hacen como administración "que no tutela, que no impone, que es transparente".

Por ello, la candidata ha vuelto a pedir el voto, como ha hecho durante esta campaña, para quienes se lo dieron a "la izquierda invisible", como llama a Ciudadanos, así como a los que infligieron "un voto de castigo", refiriéndose a quienes eligieron a Vox, para alertar de lo que provoca la "desunión". Quiere ser "el muro de contención del socialismo", el "contrapeso" a sus políticas.