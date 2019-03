Rudi aventaja al PSOE en Aragón con Echenique distanciado

La candidata del Partido Popular (PP) a la Presidencia de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha avanzado que en caso de tener que pactar tras las elecciones del 24 de mayo, "habrá que hablar con proyectos centristas, moderados y que respeten la libertad individual".

Rudi ha expuesto que este es el modelo que propuso a los aragoneses hace 4 años y que ha procurado llevar adelante desde la Presidencia del Gobierno de Aragón.

"No soy partidaria hablar de pactos hasta que no tengamos el pacto más importante que es con los aragoneses. En esta tierra siempre ha habido pacto y no somos nuevos en ello, pero creo que primero los aragoneses tienen que emitir su opinión y luego hablar según la confianza dada".