Antonio Miguel Carmona promete crear un DNI local para dar sanidad, vivienda y transporte a los inmigrantes sin papeles

Inspirándose en el alcalde de Nueva York, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, promete dar una especie de DNI a los inmigrantes sin papeles: "Me interesa que no haya gente sin papeles que tengan que dar a luz en las casas escondidos, me interesa que tengan asistencia sanitaria. Que, tengan o no papeles, se mantengan los derechos humanos".

No sólo servicios sanitarios, el DNI local de Carmona también daría acceso a vivienda o transporte, algo parecido a una tarjeta social que en Fuenlabrada existe desde hace dos años. Donde, como Mariela, más de 10.000 personas tienen este simulacro de Documento de Identidad.

La propuesta del candidato Carmona es para la capital, pero tiene el visto bueno de Ferraz. El PSOE incluso contempla ampliar la propuesta a toda España y hacer bandera con ella en las elecciones generales.