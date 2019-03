Aguirre no cierra la puerta a un Gobierno de concentración con Carmena pero sin "soviets"

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido en que su programa tiene "muchos puntos en común" con el socialista y ha sugerido intentar formar un gobierno de concentración entre todas las fuerzas, también Ahora Madrid, para gobernar Madrid desde una propuesta común.



Esperanza Aguirre se ha reunido on la cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, encuentro en el que ha encontrado muchos puntos en común y en el que ha constatado que, según ha explicado, a C's también le causa "verdadera preocupación" alguno de los planteamientos de Ahora Madrid.



Por eso ha vuelto a insistir en la necesidad de llegar a un pacto o incluso a un Gobierno de concentración en el que estén los cuatro partidos que han logrado representación en las elecciones, también Ahora Madrid, aunque eso sí, sin admitir propuestas como "construir soviets en los distritos", según ha dicho.



Según la candidata popular, es "seguro" que los errores del Ejecutivo "han hecho nacer a Podemos", pero no se debe "castigar" a los madrileños con un Gobierno de este partido, cuyo programa electoral ha admitido que no se ha leído. Ante el hecho de que PP y C's no suman los escaños suficientes para evitar que gobierne Ahora Madrid, si el PSOE se decanta por pactar con Manuela Carmena, ha remarcado que es posible llegar a un pacto "o a un gobierno de concentración" en el que estén presentes los cuatro partidos, "incluida Carmena", con un programa en el que "todos estemos de acuerdo".



Podría ser alcalde, en ese caso, "un líder del PSOE como el profesor Carmona, o un líder de Ciudadanos" como Villacís, aunque ha admitido que hay pocas probabilidades de que ese hipotético gobierno de concentración la hiciera alcaldesa a ella. "Soy la que desenmascara a Podemos, y eso no gusta mucho. Pero también puede ocurrir, porque el PP es la fuerza más votada, y si cada uno se vota a sí mismo puede ser que yo fuera alcaldesa, no lo descarten", ha añadido.