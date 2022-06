El 19 de junio está a la vuelta de la esquina y la ciudadanía de Andalucía tiene que elegir quién presidirá la Junta. Aunque todas las encuestas dan al 'popular' Juanma Moreno como claro favorito, no hay ninguna evidencia sobre si podrá gobernar solo o necesitará apoyos de otros partidos, donde la extrema derecha de Vox comienza a tomar fuerza. De hecho, Macarena Olona, su cabeza de lista, ya ha dejado claro que no apoyarán un Gobierno en el que no formen parte.

Pese a la polémica preelectoral sobre el empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña (Granada), la diputada alicantina está ya metida de lleno en la campaña electoral, a la que lleva estos propósitos que muestra en su programa electoral. Su programa, que fue subido al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía y después borrado, incluía como primeros puntos la suspensión de la autonomía de Cataluña, la suspensión de policías autonómicas y equiparación salarial entre los diferentes cuerpos. También quería la devolución de Gibraltar a España y la derogación "inmediata" de la Ley de Memoria Histórica. Hablaban de devoluciones de inmigrantes ilegales y del cierre de mezquitas.

Después de la polémica por este supuesto programa electoral, a final de mayo la formación de extrema derecha publicó en su página web el programa definitivo, que es el más breve y conciso de todos los partidos que se presentan. En él claman contra los "chiringuitos progres" y contra el "feminismo". Estos son sus puntos clave.

1.- "Eliminar de forma efectiva la administración paralela del socialismo y las subvenciones a los sindicatos corruptos": dicen que van a acabar "con la red de organismos prescindibles, personal enchufado a dedo y subvenciones millonarias a sindicatos".

2.- "Rebajar radicalmente impuestos y mejorar los servicios públicos e infraestructuras": dicen que eliminarán "inmediatamente" todas las leyes autonómicas "inútiles que sólo añaden burocracia y gasto superfluo". También prometen bajar impuestos y, pese a ello, reforzar la inversión en sanidad, educación e infraestructuras.

3.- "Luchar contra la inmigración ilegal y la creciente inseguridad en nuestros barrios y viviendas": quieren eliminar ayudas que, según ellos, "promueven el efecto llamada", echar a menores extranjeros no acompañados y expulsar a todos los inmigrantes ilegales.

4.- "Impulsar la reindustrialización y proteger a los trabajadores": en este punto vuelven a insistir en bajar impuestos. Además, hablan de "combatir el fanatismo climático que amenaza con destruir lo que queda del tejido industrial, derogando las normas y regulaciones que perjudican el empleo y la prosperidad de las empresas".

5.- "Combatir el paro estructural que expulsa a los jóvenes de su tierra y condena a todos a una vida de subsidios": prometen implementar prioridad nacional para acceder a ayudas.

6.- "Defender el mundo rural, sus tradiciones y el valor ambiental de la caza": califican la Agenda 2030 como "ecologismo radical", por lo que abogan por impulsar "de forma inmediata" todas las infraestructuras para "llevar agua en abundancia" a los productores. Apoyan la tauromaquia y la caza.

7.- "Defender nuestro producto frente a la burocracia, el ecologismo radical y la competencia desleal extranjera": prometen una "reducción radical del entramado burocrático y normativo autonómico que asfixia a nuestra ganadería, pesca y agricultura dificultando su viabilidad". Además, dicen que endurecerán las inspecciones a la llegada de productos del extranjero y al etiquetado.

8.- "Derogar las leyes ideológicas socialistas mantenidas por el Partido Popular": aquí incluyen las leyes de género y de memoria histórica. También dicen que "desalojarán" a "los activistas" de las aulas.

9.- "Promover la riqueza y variedad de nuestras provincias": Vox, que siempre ha abogado por eliminar las autonomías, critica ahora "un centralismo autonomista que sólo ha servido para profundizar en la desigualdad, la insolidaridad y la ineficiencia y ha abandonado a los españoles de las provincias que no interesaban al gobierno de turno". En este punto abogan por la promoción del turismo diferenciado en cada provincia.

10.- "Poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas": el programa dice que Vox conseguirá que para la aprobación de una norma "se tenga en cuenta el impacto que esta tendrá para las familias, especialmente en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte".