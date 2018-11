PP y Cs no aclaran si pactarán con VOX en Andalucía y el PSOE ya habla de elecciones generales

Una pregunta clave marcó el debate a cuatro entre los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía el 2 de diciembre. "¿Están dispuestos PP y Ciudadanos a pactar con VOX?", planteó Susana Díaz a sus rivales políticos, que al poco añadió: "Lo pregunto por tercera vez, y sigo sin respuesta". Tampoco la ha obtenido horas después.

Ciudadanos tiene claras algunas cuentas pero, para otras, prefiere esperar. "Hay que ver qué acuerdo se pueden poner encima de la mesa tras los resultados", se ha limitado a decir Juan Marín candidato de la formación naranja a presidir Andalucía. El candidato popular tampoco quiere desvelar la jugada antes de tiempo.

"Ni me lo planteo. Esa pregunta me la podrá hacer usted a partir del día 3", ha afirmado Moreno Bonilla. En cambio, Susana Díaz ha aprovechado la indefinición para seguir atacando. "Quienes en su momento lo blanquearon ahora están echando números y no descartan apoyarse en ellos", ha arremetido la presidenta de la Junta de Andalucía.

VOX, de momento, no se compromete a nada, pero se deja querer. "VOX ha llegado aquí para expulsar la corrupción socialista y espantar en toda España al fantasma del comunismo chavista", ha afirmado el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, en declaraciones a Cadena COPE.

En la izquierda, Adelante Andalucía ya ha aclarado que no habrá bloqueo al PSOE, pero tampoco pacto de Gobierno. "Nosotros vamos a ser una barrera infranqueable contra la derecha. Confianza en Susana Díaz, ninguna. No somos nuevos", ha asegurado Teresa Rodríguez. Mientras tanto, los líderes nacionales hacen campaña pensando en las generales.

"Necesitamos que esté nuestra compañera Susana Díaz detrás del Gobierno de España, que es el que va a revalidar también una victoria electoral", ha destacado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que parece haber sido traicionada por su subconsciente mientras Casado lleva días pensando en la batalla por Moncloa. "Si conseguimos echar a Susana Díaz, a Pedro Sánchez no le quedarán ni dos telediarios", ha aseverado el líder del Partido Popular.