El candidato popular a la presidenta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido una mayoría suficiente en las próximas elecciones regionales para evitar, dice, una Junta de Andalucía con un "gobierno Frankenstein como el de Sánchez".

Así, el 'popular' ha apelado a los votantes socialistas: "Vuelvo a pedir, y esta vez lo pido serenamente a todos esos votantes socialistas que han visto que tenemos otra forma de gobernar que confíen en nosotros, que depositen su confianza, porque seguro no les vamos a defraudar".

A su juicio, "a la gente decente y moderada no les gusta que se entregue el CNI a los independentistas". "No es una cuestión de ideología", dice el actual presidente, que presume de sus logros al mando de la Autonomía por ser "la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado en España".

Si bien llama a la cautela y pide prudencia a sus seguidores: "Me gusta una campaña con espíritu positivo, pero cuidado no hemos ganado nada". Una prudencia que no comparte con la candidata de Vox, Macarena Olona, que esta convencida de su victoria, como ha asegurado esta mañana en una entrevista en ABC.

El candidato socialista, Juan Espadas, critica por su parte la gestión del gobierno andaluz, especialmente durante la pandemia: "Es una vergüenza que el PP haya condicionado la sanidad pública a una sanidad pública de culillo".

Asegura que su partido esta fuerte y apela el voto de los andaluces para que no se retorcida en derechos alertando de cómo podría ser un gobierno de PP con Vox: "Lo que quieren es que los andaluces dejemos de gestionar la educación y la sanidad. No es que ni mintamos ni digamos que viene el lobo, no, es que el lobo tiene la ideas muy claras y quiere comerse las gallinas".