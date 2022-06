Como podía esperarse sobre el papel, el debate por las elecciones de Andalucía ha sido un todos contra Juanma Moreno. El actual presidente de la Junta ha sido el objetivo de gran parte de los ataques de sus adversarios en un tono que, si bien ha estado marcado por un tono sosegado, ha tenido momentos más encendidos con las intervenciones de la candidata de Vox.

Moreno ha conseguido salir del debate de una pieza pese a los numerosos intentos de la oposición de tirar de hemeroteca, encontrando en Marín a su principal aliado y la parte replicante de ese Gobierno que ha sido, dice, "el mejor de la historia" de Andalucía. Precisamente los cruces de Marín y Olona han sido los más duros de este debate, las formaciones que podrían salir y entrar en un futuro gobierno en la Junta.

En los minutos finales, Moreno ha pedido a Olona que "crea de verdad en Andalucía", ante un ataque de la candidata mediante un libro de texto. Ante la "resignación", Nieto ha hecho un llamamiento al voto haciendo alusión a "la historia de Andalucía" frente a quienes dicen que "está todo escrito". Ante la petición de Moreno a Olona, Espadas ha pedido el voto "quienes quieren vivir en una tierra solidaria" para "parar a la derecha".

"Podemos seguir avanzando o podemos retroceder. Apelo a una mayoría de los andaluces serenos, con sentido común y que quieren algo mejor para sus hijos y sus nietos", ha cerrado Moreno, pidiendo "la mejor de las Andalucías".

Así, por orden de izquierda a derecha, Macarena Olona (Vox), Juanma Moreno (PP), Juan Espadas (PSOE), Juan Marín (Ciudadanos), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) han confrontado modelos de Andalucía, pasado factura a Moreno y trazado líneas de pactos de cara al 20 de junio.

Los mensajes del debate

Moreno ha defendido el "crecimiento" de Andalucía bajo su mandato, reconociendo que no ha crecido "tanto como querría". "Estoy en la diana de todos", ha bromeado. El candidato popular ha insistido en que quiere gobernar "solo", asegurando que han "tomado las decisiones acertadas". Refiriéndose a Olona, Moreno ha asegurado que a su rival "no le preocupa Andalucía", alguien que "representa ese discurso que ofende y no habla de la Andalucía real".

Espadas ha centrado sus mensajes a la gestión de Moreno y a ese "derechos o derechas" que tanto ha protagonizado sus mítines de campaña. "¿Algún andaluz recuerda qué ha hecho este Gobierno para mejorar su vida?", se ha preguntado el socialista, que también ha tenido tiempo para tender la mano a su rival para "hablar de políticas sociales".

Marín, lejos de dar vueltas dialécticas, ha puesto negro sobre blanco: quiere "reeditar el mejor Gobierno de la historia" de Andalucía. Si esto no sucede, advierte el candidato de la formación naranja, en la Junta habrá "lío y bronca". Marín ha sido de los más duros al replicar los agresivos mensajes de Olona: "Habla usted de fraude y usted con su voto ha permitido que Sánchez siga maltratando a Andalucía con los fondos europeos".

"Han intentado ilegalizar a Vox, a mi candidatura, pero aquí estoy", ha comenzado Olona su intervención, un discurso "xenófobo" como ha llegado a calificar Espadas, agresivo, que ha levantado las réplicas de sus rivales, en especial a Teresa Rodríguez. "Los datos que muestra, señor Moreno, son un insulto a los andaluces", ha llegado a achacar al presidente de la Junta.

Ha sido Rodríguez la que más ha apelado al ciudadano andaluz, destacando que la autonomía "no puede vivir solo del turismo". "La violencia intrafamiliar oculta la violencia machista del patriarcado. Cuando ocultan las causas, ustedes -refiriéndose a Vox- son cómplices de la violencia machista", ha criticado, dejando una de las réplicas del debate precisamente a la candidata de Vox: "Usted está aquí hoy por el movimiento feminista".

Inma Nieto se ha centrado en las "recetas fracasadas" de Moreno, unas políticas que afirma que "la derecha europea moderna ya no las aplica". Ha pedido "rigor" al presidente de la Junta, preguntándole si "no ha despedido a 8.000 sanitarios", a lo que ha añadido: "Mentir está muy feo".