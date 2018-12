Este lunes se ha celebrado una jornada de puertas abiertas en el Congreso y la gente habla de la irrupción de Vox: "Santiago dice cosas muy sensatas, lo que pasa es que a lo mejor son duras para otras personas"; "para mí, personalmente, es un atraso"; "me da un poco de miedo, pero la gente es la que opina".

La presidenta de la Cámara no se pronuncia políticamente pero sí pone un marco: "Fuera de la Constitución no hay nada". También reacciona el expresidente Zapatero, preocupado y entristecido: "Ver los discursos antimigración me produce dolor y, además, son falsos".

Una subida de Vox que sólo vieron las redes sociales. "Cómo están las redes en relación a cada partido y candidato aproximan más que las encuestas", asegura Zapatero.

Para el indepedentismo catalán, el auge de Vox es una reacción a los errores, sobre todo, del PSOE. "Se equivocaron gravemente al avalar la aplicación de la mano dura con Cataluña y de silenciar el Parlamento catalán", asegura Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya. "Nos hace prever momentos difíciles para la democracia y las libertades", señala Marta Vilalta, portavoz de ERC.

El Partido Popular, por su parte, niega que quieran discriminar a los migrantes pero utilizan algunas de las tesis de Vox. "A muchas hispanoamericanas lo mejor que les puede pasar es que su hija se case con un español. Ojalá dijeran eso todos los que vienen a nuestro país", considera el vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto. Un fenómeno nuevo que cada uno intenta llevar a su terreno.