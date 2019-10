El PSC no apoyará la moción de censura a Quim Torra que presentará Ciudadanos. Eva Granados, portavoz del PSC en el Parlament, ha avanzado en Al Rojo Vivo que los socialistas se abstendrán, tachan la medida de "propagandística".

"Torra es el problema de Cataluña, pero Ciudadanos no es la solución. La alternativa al independentismo es el PSOE", ha añadido Granados.

El PSC insiste en posicionarse en contra del presidente Torra, pero también rechaza la política, dice, de confrontación que plantea Ciudadanos. "Nos vamos a abstener. Ciudadanos no ofrece ninguna alternativa ni ningún tipo de propuesta", sostiene Granados.

La portavoz del PSC denuncia que "Ciudadanos esté planteando la moción de censura como una estrategia electoral" y pide que no se utilicen las instituciones para intereses particulares.

El lunes 7, la moción

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este martes la moción de censura y el debate y votación será el lunes 7 de octubre.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha justificado esa moción y ha dicho que "el primer objetivo de esta moción de censura es recuperar la convivencia". "En este Parlamento no se puede hablar de otra cosa que no sea de independencia", ha comentado.

"Esta moción de censura es necesaria y urgente. Torra da instrucciones contrarias a la Constitución".

Según Rivera, "no puede pasar un día más con Torra al frente de la seguridad pública en Cataluña". "Esta moción de censura es necesaria y urgente. Torra da instrucciones contrarias a la Constitución. Es imposible defender así la libertad. No puede pasar un día más que Torra esté al frente de la seguridad. (...) Los Mossos son un cuerpo y seguridad del Estado y tienen que servirnos a todos. Eso es urgente", ha indicado.

La abstención del PSC

Sobre la anunciada abstención del PSC, el líder de Ciudadanos cree que "es importante sumar fuerzas más allá de siglas y personalismos (...) para defender la Constitución, el Estatut y la democracia en Cataluña".

"Iceta (Miquel Iceta, el líderl del PSC) tiene que cambiar de posición. No doy crédito, no puedo comprender por qué el PSOE no está al lado de la convivencia en esta moción por la convivencia. ¿Prefieren a Torra? ¿Qué más hace falta? Goma 2 ya las tenemos, conexiones con la violencia ya las tenemos", ha explicado.

Rivera pide una reunión a Sánchez y que "rectifique": "Aquí no hay siglas".

Y ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez una reunión de Estado "para hablar de Cataluña, para hablar de la aplicación de la Constitución. Aquí no hay siglas. Le pido a Sánchez que rectifique y que Iceta reconozca que se equivoca".

Reunión con el PP

La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, también ha criticado la postura de los socialistas: "Me he puesto en contacto con el PP y el PSC para saber si contábamos con su apoyo. El señor Iceta (Miquel Iceta, el líder del PSC) me ha dicho que no van a apoyar esta moción de la convivencia. No lo entiendo".

Con el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se reunirá Roldan este miércoles. Según ha anunciado en su Twitter, también intentará convencer a Iceta "de que no hay equidistancia posible entre Torra y la democracia".

Ciudadanos postula a Roldán como alternativa a Torra

La formación de Rivera propondrá a Lorena Roldán como alternativa al presidente catalán. Rivera acudirá, según prometió, al debate de la moción.

Además, señala que Cs acudirá a la Fiscalía para investigar la supuesta relación de Torra con los Comités de Defensa de la República que preparaban acciones terroristas.