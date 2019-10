El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que asegura que su "Abadía no autoriza el acceso a la Basílica con la finalidad de acceder a una 'res sacra'", a pesar de que el Supremo sí lo autoriza. Se agarra a la "inviolabilidad de una zona de culto".

Haciendo referencia a la sentencia del Alto Tribunal, que da el visto bueno a la exhumación del dictador, el monje benedictino señala en su misiva que la resolución "no resuelve alegaciones" de la Abadía que plantea "vulneración de la libertad religiosa" al querer actuar "en un lugar sagrado".

Por su parte, el Tribunal Supremo ha autorizado al Gobierno a exhumar los restos de Franco sin que sea necesaria la aprobación del prior.

La respuesta del Gobierno

Carmen Calvo ha respondido de manera contundente a la carta del prior, asegurando que el Gobierno no necesita la autorización de nadie porque lo que va a hacer es cumplir una sentencia el Tribunal Supremo.

"No se pueden oponer, sencillamente, esto es una democracia. Las leyes existen y se cumplen, y también las sentencias. Entiendo que haya gente a la que no le guste, pero eso no es un título jurídico para que las sentencias lleguen a su fin, que es su cumplimiento", alegaba la vicepresidenta.

Aunque no han puesto una fecha concreta, si auguran que la exhumación del dictador se llevará a cabo en los próximos días.