El presidente de Murcia no piensa dimitir a pesar de ser investigado: "He pedido a mi abogado que no lo recurra"

A pesar de que el Tribunal Superior investigará al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez no piensa dimitir por el momento: "Le he pedido a mi abogado que no lo recurra para que todo vaya lo más rápido posible". Reconoce que al margen de quienes denunciaron el caso la Fiscalía parece muy interesada en investigarlo: "El fiscal jefe de Murcia se ha tomado mucho interés en este tema".

La justicia investiga el desvío de casi dos millones de euros en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del auditorio de la localidad de Puerto Lumbreras, donde Pedro Antonio Sánchez era alcalde en ese momento pero él tiene una versión distinta: "Nadie duda de que falte un euro, nadie duda de que se haya investido la subvención al 100% en esa obra".

Desde su partido tampoco consideran que esto sea corrupción: "Aquí no se está hablando de nada de corrupción. Sospechamos que hay cierta intencionalidad política por parte de quien está denunciándolo todo el tiempo" ha asegurado Pablo Casado. Días antes de jurar su cargo como presidente de la Región el mensaje era otro: "Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso auditorio yo dimitiría".

Palabras que desde Ciudadanos, con los que Antonio Sánchez sacó adelante su investidura, rescatan para recordarle que serán implacables con el pacto firmado: "Por si acaso se olvida de esas declaraciones que hizo, no se preocupe que vamos a estar nosotros para recordarle que si está imputado por corrupción política se tiene que ir a su casa inmediatamente" ha dicho Fernando de Páramo. Algo que puede ocurrir en cuestión de días.